تجار: صادرات النفط الروسية تواصل الانخفاض في فبراير

قال ثلاثة تجار اليوم الثلاثاء إن روسيا تخطط لتصدير 4.45 مليون طن فقط من موانئها الغربية في فبراير المقبل، بانخفاض 0.18 مليون طن، وفقا لخطة أولية صدرت أمس الاثنين، مع إلغاء روسنفت تحميل شحنتين.وأضاف التجار أن روسنفت ألغت تحميل 100 ألف طن من خام الأورال من ميناء أوست لوجا على بحر البلطيق يومي 25 و26 فبراير، كما ألغت شحنة 80 ألف طن من الأورال كان من المقرر تحميلها يومي 16 و17 فبراير.أظهرت خطة تحميل نفط الأورال لشهر فبراير، التي صدرت يوم الاثنين، انخفاضا غير متوقع في الشحنات المنقولة بحرا من الخام الروسي الرئيسي.وذكر التجار أن تراجع الصادرات بدا مناقضا لفكرة تخفيف قيود الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في فبراير من العام الماضي بموجب اتفاق أوبك+.