كليتشدار أوغلو: نحن لا نحارب أردوغان من أجل مصالح شخصية

أكد زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن معارضته لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليست من أجل تحقيق مكاسب شخصية.وقال كليتشدار أوغلو، في اجتماع مجموعة حزبه بالبرلمان التركي: «نحن لا نقاتل من أجل القصور، نحن نكافح من أجل بلادنا، وحل مشاكل الشعب»، وفقا لموقع تركيا الآن.واستنكر زعيم المعارضة التركية الانتقاد الوحشي الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أن حزب أردوغان يستهدف «الشعب الجمهوري» على مدار 19 عامًا حكم فيها الحزب الحاكم البلاد، مشيرًا إلى تردي الأحوال الاقتصادية للشعب لدرجة أنهم يجمعون الطعام من صناديق القمامة.وكشف كليتشدار أوغلو عن تشريع حزب العدالة والتنمية القوانين التي تخدم مصالحهم ومصالح أتباعهم طوال سنوات حكمهم لتركيا، مشيرًا إلى قضايا الفساد التي تورط فيها حزب أردوغان من خلال منح المناقصات لأتباعه.