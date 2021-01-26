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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء تونس: الأوضاع السياسية مضطربة ولا خيار إلا الإصلاح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:53 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
نيفين أشرف
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قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن الأوضاع السياسية في تونس لا تزال مضطربة، مشيرًا إلى أن العديد من التشريعات منقوصة ومكبلة، وهو ما يلقي بظلاله على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء التونسي، في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال جلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري، أن الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية، مؤكدا أنه ما لم يتحقق الاستقرار السياسي وتنضج الحياة الديمقراطية، فإن الدولة لن تخرج من الأزمة التي تعيشها.

وأوضح "المشيشي"، أن التعديل الحكومي المقترح يأتي لرفع كفاءة الوزارات وجاهزيتها، كما يهدف إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق في الفريق الحكومي، مشددًا على أنه "لا خيار لنا إلا الإصلاح والطريق أمامنا لا يزال طويلًا".

وحذر من أن التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئًا ويضر بالبلد، كما شدد على ضرورة وقف ما وصفه بـ"الشعبوية" واستبدالها بالمسؤولية.

وأكد رئيس الحكومة التونسي، أن التحديات التي تواجهها تونس حقيقية وعميقة، إلا أن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام.

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