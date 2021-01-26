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مصر

«الرى» تؤهل 841 كيلومترا من الترع المتعبة بالمحافظات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:49 ص
تؤهل الترع المتعبة
تؤهل الترع المتعبة
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، الثلاثاء، من تأهيل وتبطين 841 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

وشدد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن  مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه الى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.
«الرى» تؤهل 841 كيلومترا من الترع المتعبة بالمحافظات
«الرى» تؤهل 841 كيلومترا من الترع المتعبة بالمحافظات
«الرى» تؤهل 841 كيلومترا من الترع المتعبة بالمحافظات
«الرى» تؤهل 841 كيلومترا من الترع المتعبة بالمحافظات

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