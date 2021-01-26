فنزويلا تسجل 403 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها حالة وافدة.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته الوزارة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 124 ألفا و112 حالة، تعافى منها 116 ألفا و365 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و593 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1154 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.