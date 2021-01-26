1026 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو بلغت 95 ألفا و534 حالة.وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو تجاوزت الألف حالة للمرة الأولى منذ 3 أيام.