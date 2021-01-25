موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي 2021

يحرص كثير من ملاك السيارات في مصر على الوصول إلى رابط موقع تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021 ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات الجديدة للعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين، التي دشنتها وزارة التجارة والصناعة برئاسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بداية الشهر الجاري بالتزامن مع افتتاح معرض مصر بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

موقع تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة إنها اتفقت مع 9 شركات سيارات محلية على المشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة، كما فعلت رابط موقع تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021 لتسجيل طلبات استبدال السيارات وتخريد السيارات القديمة بأخرى جديدة ملاكي، حيث يتم التسجيل عبر الرابط التالي من " هنا ".

شروط إحلال السيارات الملاكي

1- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية، سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

3- تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4- ألا يكون صدر ضد المتقدم حكما في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية، في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

5- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد.

6- أن يتخطى المتقدم الكشف الطبي لإثبات عدم تعاطيه أي مواد مخدرة من أي نوع، وذلك بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

7- يتم تحديد فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

خطوات تسجيل طلب إحلال السيارات الملاكي 2021

1-يتم الدخول على موقع إحلال السيارات الملاكي

2- يتم اختيار خدمة إحلال السيارات الملاكي.

3- يتم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المراد إحلالها.

4- من ثم يتم الضعط على تسجيل.

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