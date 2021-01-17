موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي والأجرة





ويكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد، وذلك لزيادة معدلات السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.

بعد أسبوعين من تطلق الحكومة " البرنامج القومي لتحليل وإحلال السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين "، ومن خلاله يتمكن أصحاب التاكسي والميكروباصات والملاكي التي مرها عليها 20 سنة استبدالها بسيارة أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج " البنزين والغاز الطبيعي ".







شروط استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة 1 - يجب أن تكون رخصة السيارة سارية حتى تاريخ الطلب.



2 - يشترط عدم وجود أي حظر على رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.



خطوات استبدال السيارة القديمة بالسيارة الحديثة 1 - تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد إستخراج شهادة بيانات للسيارة، بالإضافة إلى أنه يشترك أيضًا للحصول على شهادة تخريد السيارة. ويمكن تسجيل الدخول على موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص من " هنا ".1 - يجب أن تكون رخصة السيارة سارية حتى تاريخ الطلب.2 - يشترط عدم وجود أي حظر على رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.1 - تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد إستخراج شهادة بيانات للسيارة، بالإضافة إلى أنه يشترك أيضًا للحصول على شهادة تخريد السيارة.



2 - الحصول على الشيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم شراء السيارة الحديثة.



3 - تقديم طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك التي تم تحديدها في برنامج المبادرة، محدد في موديل السيارة القديمة، واسم الشركة التي سيتم التعاقد معها.



4 - يتم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.



5 - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب السيارة وصورة رخصة السيارة القديمة وفاتورة مرافق حديثة.

ما قيمة القسط الشهري للسيارة الحديثة ؟ سيدفع المواطن السيارة القديمة كا مقدم للسيارة الحديثة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة الحديثة، على يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة 5 % فقط، وذلك على فترات سداد قد تصل إلى 10 سنوات.





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موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد، تسعى الدولة بشكل كبير لزيادة معدلات السيارت لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، لما فيه من مميزات اقتصاديه لتوفير الغاز دون الحاجة إلى لاستيراده وانخفاض سعره وتكلفته عن البنزين والسولار.