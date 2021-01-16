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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل زيادة رواتب المعلمين والأطباء

السبت 16/يناير/2021 - 01:55 م
رواتب
رواتب
ريم محمود
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يشغل موضوع زيادة رواتب المعلمين والأطباء عدد كبير من المواطنين خاصة أن مهنة المعلمين والأطباء من أكثر المهن الخدمية الموجودة في مصر ويكثر عددهم كثيرًا، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل زيادة الرواتب الخاصة بالمعلمين والأطباء في عام ٢٠٢١، حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مطلع الشهر الماضي، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، كما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يناير 2021.

تفاصيل زيادة رواتب المعلمين والأطباء فى يناير 2021

وكان ينص القانون على بعض النقاط التي منها زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا ومنح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا بالإضافة إلى إقرار حافز إدارة مدرسية 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا للوكيل شهريًا.

شرائح الزيادات الجديدة بين الأطباء

اما فيما يخص الأطباء فقد تم إصدار تعديلات جديدة خاصة بهم وتم تداولها بكثرة بين الأطباء والتي منها وقد وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت التعديلات الجديدة -التي صدق عليها الرئيس السيسي زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، تصرف شهريا وفقا للشرائح الآتية:

–1225 جنيه للأطباء البشريين.

– 875 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.

– 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفينيقيين.

– 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

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