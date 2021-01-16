الآن.. التفاصيل الكاملة لـ شقق وزارة الإسكان والتعمير 2021

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة من جانب المواطنين خلال هذه الفترة، حيث يرغب كثيرون في معرفة التفاصيل الخاصة بوحدات الإسكان.





وأعلنت الوزارة يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 الماضي فتح باب الحجز في شقق وزارة الإسكان والتعمير لـ 1011 وحدة سكنية بأسبقة الحجز بـ 5 مدن جديدة.

أسعار شقق الإسكان والتعمير 2020 المتميز

ووفقا لما كان قد صرح به الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تخصيص وحدات الإسكان المتميز يتم بنظام أسبقية الحجز عبر "Online"، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع تنوع ووجود أنظمة سداد ميسرة تناسب جميع شرائح فئات المجتمع.





كيفية حجز الواحدات السكنية في مصر

ويمكن للمواطن معرفة جميع الأمور المتعلقة بالوحدات من الشروط والمواقع والحجز والمساحات والأسعار الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الإسكان والتعمير، وهو: www.hdb-reservation.com ، كما يمكنه الدخول عبر رابط موقع الهيئة، وهو: www.newcities.gov.eg





أماكن الوحدات السكنية





وطبقا لما جاء في الإعلان خلال الفترة الماضية، فإن الوزارة قامت بطرح وحدات سكنية توجد في 5 مدن هي: القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة.





طريقة التقديم إلكترونيا لشقق الإسكان الاجتماعى

يستطيع المواطن الذي يرغب في الحصول على حجز وحدة سكنية من خلال وزارة الاإسكان والتعمير، وذلك ضمن صندوق التمويل العقاري، بطريقة إلكترونية، حيث يمكنه الدخول عبر الموقع الإلكتروني السابق ذكره، كما يقوم باتباع الخطوات التالية وهي:





1-أن يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط الموجودة في مكاتب البريد المحيطة به.





2-أن يقوم دفع المقدم المطلوب وفقا لكراسة الشروط في مكاتب البريد.





3-إدخال كافة البيانات المتعلقة به للمواطن الذي يرغب في الحصول على شقة سكنية وتتضمن: الأسم رباعي، والمحافظة، والعنوان، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والمؤهل، والمساحة.





4-وأخيرًا إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم والتي حددتها الوزارة، بطريقة إسكنر، ثم الضغط على زر الحفظ، وإرسال، كما يقوم المواطن بمتابعة الطلب الذي قدمه على نفس الموقع الخاص بصندوق التمويل العقاري.

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