حمزة نمرة «توب أنغامي» للأسبوع الثالث

حمزة نمرة «توب أنغامي» للأسبوع الثالث
الإثنين 25/يناير/2021 - 06:46 م
محمد مجديطباعة
نشرت شركة «أنغامي» قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا لهذا الأسبوع.
واحتل حمزة نمرة صدارة القائمة بأغنية «فاضي شوية»، التي تربعت على عرش الأكثر استماعًا في الأسبوعين الماضيين أيضًا.
وحققت أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، من ألبوم «مولود سنة 80»، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من 3.5 مليون أستماع على أنغامي، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.
الأغنية من كلمات خليل عزالدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان
وإليكم قائمة الأغاني التي تصدّرت الأكثر استماعا على «أنغامي» هذا الأسبوع:
1. حمزة نمرة (فاضي شوية)
2. محمود العسيلي (حب غلط)
3. جوزيف عطية (طبيعي)
4. ناصيف زيتون (يلي بدا ياني)
5. دبل زوكش مع عنبة (فكك)
واحتل حمزة نمرة صدارة القائمة بأغنية «فاضي شوية»، التي تربعت على عرش الأكثر استماعًا في الأسبوعين الماضيين أيضًا.
وحققت أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، من ألبوم «مولود سنة 80»، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من 3.5 مليون أستماع على أنغامي، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.
الأغنية من كلمات خليل عزالدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان
وإليكم قائمة الأغاني التي تصدّرت الأكثر استماعا على «أنغامي» هذا الأسبوع:
1. حمزة نمرة (فاضي شوية)
2. محمود العسيلي (حب غلط)
3. جوزيف عطية (طبيعي)
4. ناصيف زيتون (يلي بدا ياني)
5. دبل زوكش مع عنبة (فكك)