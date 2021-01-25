حمزة نمرة «توب أنغامي» للأسبوع الثالث

نشرت شركة «أنغامي» قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا لهذا الأسبوع.واحتل حمزة نمرة صدارة القائمة بأغنية «فاضي شوية»، التي تربعت على عرش الأكثر استماعًا في الأسبوعين الماضيين أيضًا.وحققت أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، من ألبوم «مولود سنة 80»، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من 3.5 مليون أستماع على أنغامي، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.الأغنية من كلمات خليل عزالدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلانوإليكم قائمة الأغاني التي تصدّرت الأكثر استماعا على «أنغامي» هذا الأسبوع:1. حمزة نمرة (فاضي شوية)2. محمود العسيلي (حب غلط)3. جوزيف عطية (طبيعي)4. ناصيف زيتون (يلي بدا ياني)5. دبل زوكش مع عنبة (فكك)