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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الهجرة تستعرض جهود التعاون مع «الوطنية للانتخابات» خلال الاستحقاقات الدستورية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:51 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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في إطار التواصل مع المصريين بالخارج خلال الاستحقاقات الدستورية التي تم إجراؤها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، إنه تم تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لتلقي استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام التصويت ومتابعة مجريات الأمور أولًا بأول، والتواصل مع الناخبين بالخارج، كما نظمت غرفة عمليات لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج واستقبال كل استفسارات المواطنين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم العمل على متابعة العملية الانتخابية في الخارج لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة منتصف أغسطس 2020، وهو الاستحقاق الدستوري الذي سطر مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء غاية في الأهمية نظرًا لكونه معاونًا للبرلمان، ولكونه مجالًا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع.

وبناءً على ذلك، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

كما شهدت مصر في أكتوبر 2020 انتخابات مجلس النواب، وهو من الاستحقاقات الدستورية التي شارك بها المصريون بالخارج خلال عام 2020، وخلال أيام طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، وأقامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات عملت على مدار الساعة تابعت من خلالها عملية التصويت وتلقي أي استفسارات من المصريين بالخارج حول آلية التصويت، خصوصًا وأن التصويت كان بالبريد السريع كوسيلة تمت إتاحتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

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