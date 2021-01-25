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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داوود أغلو: وزراء أردوغان السبب في انهيار الأمن بتركيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:31 م
داوود أغلو
داوود أغلو
آية حسني
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انتقد رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داوود أوغلو، الإثنين، وزراء الداخلية والعدل، بسبب تدهور أوضاع الأمن والعدالة في بلادهم.

وقال داوود أوغلو: «هل عينكم أردوغان في السلطة كي تتحدثوا مع بعضكم البعض عبر «تويتر»، انظروا إلى أزمات الدولة»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وووجه «أوغلو»، انتقاداته لسياسات وزير العدل عبد الحميد جول «في بلد يتعرض فيه المدعون العامون والقضاة إلى التهديدات العلنية، ألا تشعر بالحرج من كونك وزير العدل؟!»، مشيرًا إلى التهديدات التي تلقاها المدعي العام الذي يحقق مع المتهمين بالاعتداء على النائب بحزب المستقبل سلجوق أوزداغ.

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