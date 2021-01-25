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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادى بمستقبل وطن: دعم الرئيس السيسي للشرطة أعاد لها هيبتها

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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هنأ المهندس يوسف رشدان، القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين مساعد الشباب بأمانة القاهرة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطني الـ69 للشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وأضاف رشدان، أن دور الشرطة المصرية تاريخي وأصيل في مواجهة التحديات والمخاطر، لافتا إلى أن عيد الشرطة ليس مرتبط بمواجهة الاحتلال فقط فالمؤرخون أثبتوا أن دور الشرطة القيادي موثق في تاريخ مصر.

وأوضح، أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة أهل الشر وجماعات الإرهاب الأسود.

وأشاد رشدان بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم مؤسسة الشرطة، مؤكدا أن الرئيس أعاد هيبة الشرطة المصرية، ودائما ما يشدد على أن الاستقرار والأمن هما أساس كل تقدم، وبدونهما لن يكون هناك تنمية بل ستستنزف الطاقات والموارد، فضلا عن حرصه على تكريم أهالى الشهداء والتحاور مع طلاب أكاديمية الشرطة.

ونوه رشدان إلى أن مؤسسة الشرطة المصرية عادت للقيام بدورها التاريخي في محاربة الإرهاب وإعادة الانضباط للشارع المصري بكفاءة على المستويات كافة، وولم تكتف بدورها الأمنى فقط ولكن قامت بدور مجتمعى ملموس فى توفير السلع الغذائية ومواجهة المحتكرين.

وأوضح، أن عقيدة الشرطة المصرية تقوم على الحفاظ على السيادة الوطنية التي يمثلها القانون وتحقيق الأمن الداخلي الذي يعتبر من أكبر تحديات الوطن خلال السنوات الماضية مؤكدا أن تخليد شهداءها في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 واجب وطني.

وشدد رشدان على أن دفاع الشرطة عن الأقسام والسجون وتقديمهم عشرات الشهداء في ثورة 25 يناير لا يقل عن دورها في النضال ضد المستعمر في الإسماعيلية.

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