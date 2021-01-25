19 حالة وفاة و741 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاة و741 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1092 حالة للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استلم 4184 عينة موزعة على المختبرات، وتبين بعد الفحص سلبية 3443 عينة وإيجابية 741 عينة، منها 568 حالة جديدة و173 حالة مخالطة.وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1782 والإصابات 114429 حتى الآن.