رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي: قطاع الزراعة الأوغندي ساهم في تماسك الاقتصاد

الأحد 24/يناير/2021 - 05:03 م
البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ
طباعة
توقع البنك الدولي، في تقرير الاتجاهات الاقتصادية العالمية لعام 2021، تماسك القطاع الزراعي في أوغندا خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيدعم الاقتصاد الأوغندي في ظل الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأكد البنك الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن القطاع الزراعي في أوغندا سيشهد تداعيات أقل لجائحة كورونا كما سيدعم الاقتصاد الأوغندي من خلال ضمان الأمن الغذائي، وزيادة دخل المزراعين وتعزيز صادرات السلع، لافتا إلى أن الزراعة من أهم العوامل الاقتصادية المساهمة في تحييد الصدمات الشديدة والآثار السلبية الهائلة للجائحة، التي أثرت بدورها سلبيا على الاقتصاد العالمي.

وذكر أنه في حين واجهت البلدان المصدرة للنفط انخفاضا حادا في الأسعار، أظهرت الاقتصادات القائمة على الزراعة مرونة في استيعاب عدد من الصدمات الاقتصادية.

وقال التقرير: "لقد واجه مصدرو النفط تحديات كبرى مع انخفاض الأسعار، في حين واجه أولئك الذين يعتمدون على قطاعات السفر والسياحة معاناة كبرى ويوشكون على الإغلاق، بينما كانت الانكماشات لدى مصدري السلع الزراعية أقل حدة"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو في أوغندا ودول جنوب الصحراء إلى 2.7 في المائة في عام 2021، فيما يتوقع أن يكون التعافي في الاستهلاك والاستثمار أبطأ من تقديرات سابقة متفائلة بهذا الشأن.

وتوقع البنك الدولي أن يشهد النظام المصرفي أوغندا ودول جنوب الصحراء زيادة حادة في تعثر سداد القروض حيث ستعاني الشركات من أعباء التزامات خدمة الديون بسبب تراجع الإيرادات.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة الأوغندية أن قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك كان الأكثر مرونة خلال السنة المالية 2019 2020، حيث توسع بنسبة 4.8 في المائة، وأن الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي سيكونان حاسمين في تعزيز الأمن الغذائي والتصنيع (الذي يمثل أكثر من 60 في المائة) خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل.

وذكرت توقعات البنك الدولي أنه رغم اضطرابات (كوفيد -19)، فقد سجلت صادرات البن أعلى مستوى لها في يوليو 2020، وبالمثل، زادت صادرات الذرة، مما يشير إلى الإمكانات الهائلة لدى أوغندا لزيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى الأسواق الإقليمية والقارية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة تناشد كبار السن التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

المفتي: يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجر

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»