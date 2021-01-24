«المترو»: تعقيم صالات التذاكر والشبابيك والسلالم

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق مواصلة تعقيم وتطهير القطارات والمحطات؛ حرصا على توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة للركاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الشركة، في بيان، أنه يتم تعقيم القطارات قبل خروجها من الورش وفور عودتها بعد انتهاء فترة عمل المترو، وأيضا صالات التذاكر والشبابيك والسلالم الكهربائية والممرات، وذلك من أجل توفير أعلى مستوى من الأمان للركاب.