السفينة التركية المخطوفة تصل إلى ساحل الجابون

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم الأحد، إن سفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، وصلت ميناء جنتيل بجمهورية الغابون الساعة 11:00 بتوقيت تركيا.وذلك وفقا لتغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد، وتابع: "أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخليص مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم سالمين إلى الوطن".وفي وقت سابق، ذكرت السفيرة التركية لدى الغابون، نيلوفر أردم كايغسيز أن السفينة في طريقها إلى الغابون وعلى متنها 3 من أفراد طاقمها.وكانت سفينة حاويات تركية تحمل اسم "موزارت" وترفع العلم الليبيري، قد تعرضت لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا، أمس السبت.