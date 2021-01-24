لقاء ليبي بريطاني لبحث استعدادات الانتخابات الليبية المقبلة

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس عماد السايح، اليوم الأحد، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، لبحث استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر من العام 2021.ووفقا لبيان صادر عن المفوضية، فقد تناول اللقاء الذي انعقد في مكتب رئيس المفوضية مستوى الجاهزية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، وأشادت "ويلسن"، بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.