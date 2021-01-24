تقرير: العقوبات خيار مطروح في المفاوضات الأوروبية التركية

قبيل يوم واحد من بدء المفاوضات التركية الأوروبية، قال مصدر دبلوماسي أوروبي، إن هناك تغييرًا كبيرًا في المواقف من جانب تركيا فيما يتعلق باليونان وقبرص وقضايا أخرى في شرق المتوسط، وإن تلك التغييرات لا تبدو «مؤقتة» كما حدث في الماضي بل إنها «أكثر جوهرية»، وفقا لما نقلته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.وأضاف المصدر، أن خيار العقوبات على تركيا سيظل مطروحًا على الطاولة، لكن معظم الدول الأعضاء تريد الانتظار ومعرفة ما إذا كان نهج تركيا الجديد سيستمر أم لا.يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قبل ثلاثة أيام فقط، إن موقف بلاده من التنقيب عن الطاقة في المياه الإقليمية ببحر إيجة لم يتغير، وإن اليونان لا تزال تواصل استفزازاتها لتركيا في شرق المتوسط.