8 أهداف للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

تواصل وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.ويهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة إلى:1- إعادة القطاع المائى إلى الاورنيك التصميمى.2- تقليل البخر ومنع التسرب والرشح أسفل القاع والجسور.3- معالجة الانهيارات والاستبحار وإزالة العوائق من حشائش وخلافه.4- سرعة وصول المياه إلى النهايات فى بداية أدوار العمالة مما يزيد من الإنتاجية وتحسين الاقتصاد.5- توفير مياة للمناطق المتعبة واستصلاح اراضى جديدة مما يعظم الاستفادة من نقطة المياة.6- توفير نفقات الصيانة الدورية للترع.7- المشروع له بعد اجتماعى يهدف إلى تشغيل عدد وفير من العمالة.8- توسعة الطرق والجسور فى بعض الأحيان قد تصل متوسط 5 أمتار تقريبا.