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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: الإدارة المتكاملة للمخلفات من أهم برامج الحد من التلوث

الأحد 24/يناير/2021 - 11:40 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود تطوير قطاع إدارة المخلفات ضمن تطوير القطاع البيئي في مصر خلال العامين الماضيين، في ظل دور البعد البيئي كأحد أهم أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠، وخطة مصر للتحول للاقتصاد الأخضر، والتداعيات التي طرأت مؤخرا على الساحة العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والتوجه نحو التعافى الأخضر.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها تعد من أهم آليات الحد من التلوث التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وضمن آليات دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة.

وأوضحت أن وزارة البيئة تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البنية التحتية بالمحافظات، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى لإنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع والتى تختص بإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على مستوى الجمهورية.

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