حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 24 يناير 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 08:41 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيا: تغيير على الصعيد المهني يرفع من شأنك، سعيك وجهدك أن تطور من نفسك لن يضيع هباءً ويجعلك تكسب خبرات كثيرة.
عاطفيا: مفاجأة جميلة في الطريق إليك تسعد قلبك وعائلتك، اجعلها بداية جديدة لك مع الشريك.
صحيا: لا تجهد نفسك بالتفكير الزائد، لكي لا تتعب أعصابك وتزيد من توترك، خذ الأمور ببساطة أكثر.
مهنيا: تغيير على الصعيد المهني يرفع من شأنك، سعيك وجهدك أن تطور من نفسك لن يضيع هباءً ويجعلك تكسب خبرات كثيرة.
عاطفيا: مفاجأة جميلة في الطريق إليك تسعد قلبك وعائلتك، اجعلها بداية جديدة لك مع الشريك.
صحيا: لا تجهد نفسك بالتفكير الزائد، لكي لا تتعب أعصابك وتزيد من توترك، خذ الأمور ببساطة أكثر.