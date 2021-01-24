حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 24 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: تشعر ببعض التوتر بسبب ضغوط العمل الزائدة، حاول أن تهدأ لكي تتخلص من قلقَك وتنجز أعمالك.عاطفيا: كن على قدر مسؤوليتك ولا تعطي وعود لا تستطيع أن تنفذها مع شريكك، فهو تحمل الكثير من الوعود الواهية منك بدون تنفيذ.صحيا: جسدك متعب ويحتاج إلى الراحة لبعض الوقت، تعاني هذه الفترة من الأرق وقلة النوم.