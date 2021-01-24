حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 24 يناير 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 08:38 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:
مهنيا: تشعر ببعض التوتر بسبب ضغوط العمل الزائدة، حاول أن تهدأ لكي تتخلص من قلقَك وتنجز أعمالك.
عاطفيا: كن على قدر مسؤوليتك ولا تعطي وعود لا تستطيع أن تنفذها مع شريكك، فهو تحمل الكثير من الوعود الواهية منك بدون تنفيذ.
صحيا: جسدك متعب ويحتاج إلى الراحة لبعض الوقت، تعاني هذه الفترة من الأرق وقلة النوم.
مهنيا: تشعر ببعض التوتر بسبب ضغوط العمل الزائدة، حاول أن تهدأ لكي تتخلص من قلقَك وتنجز أعمالك.
عاطفيا: كن على قدر مسؤوليتك ولا تعطي وعود لا تستطيع أن تنفذها مع شريكك، فهو تحمل الكثير من الوعود الواهية منك بدون تنفيذ.
صحيا: جسدك متعب ويحتاج إلى الراحة لبعض الوقت، تعاني هذه الفترة من الأرق وقلة النوم.