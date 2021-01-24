حظك اليوم.. برج الثور الأحد 24 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيا: تستطيع هذه الفترة إنتاج كثير من الأفكار المهنية، احذر من تدهور علاقتك مع زملائك في العمل بسبب عصبيتك في التعامل معهم.عاطفيا: اظهر حبك وحنانك للشريك واهتم به حتى تنتهي سريعا فترة التوتر التي تمر بعلاقتكم.صحيا: الإفراط في تناول الوجبات غير الصحية يصيبك بالسمنة وتزيد من مشاكلك الصحية، كن حذر وحافظ على صحتك.