حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 24 يناير 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 08:36 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: حاول أن تطور من نفسك بأفكار جديده حتي تلف الأنظار إليك وتصل إلى أهدافك سريعا.
عاطفيا: شريكك يضعك في مكانة عالية ولكنه يجهل كيف يتعامل معك لاتحزن وانتظر الفرصة لتتحسن علاقتك معه.
صحيا: آلام في معدتك تعود لك من جديد تناول المشروبات الدافئة واحرص على الالتزام بتعليمات الطبيب.
مهنيا: حاول أن تطور من نفسك بأفكار جديده حتي تلف الأنظار إليك وتصل إلى أهدافك سريعا.
عاطفيا: شريكك يضعك في مكانة عالية ولكنه يجهل كيف يتعامل معك لاتحزن وانتظر الفرصة لتتحسن علاقتك معه.
صحيا: آلام في معدتك تعود لك من جديد تناول المشروبات الدافئة واحرص على الالتزام بتعليمات الطبيب.