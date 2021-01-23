محمد فريد: شركات القطاع العام تخسر مليارات الجنيهات بسبب سوء الإدارة

بدأت مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، تحت عنوان "تصفية شركة الحديد والصلب بين المؤيد والمعارض" بمشاركة النائب محمد فريد والنائبة مارسيل سمير ومؤمن سليم، عضو اللجنة الاقتصادية بتنسيقية الشباب.وقال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد العاملين في القطاع العام في مصر يصل إلى قرابة 800 ألفا، لافتًا إلي أن معظم شركات القطاع العام تحصل على رواتب أكثر من القطاع الخاص.وأضاف فريد أن جميع شركات القطاع العام تخسر مليارات الجنيهات بسبب سوء الإدارة وارتفاع تكلفة المرتبات للموظفين.