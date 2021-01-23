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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«مؤتمر وإغماء وورقة عرفي».. تفاصيل اغتصاب فتاة في شاليه بمارينا

السبت 23/يناير/2021 - 04:00 م
اغتصاب
اغتصاب
إيمان ماهر
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جريمة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام قاض واثنين من أصدقائه باغتصاب فتاة كانت تبحث عن فرصة عمل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فعرض عليها أحد الأشخاص أن تعمل في التسويق العقاري، فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة.

وقال أحد المتهمين للفتاة إنه سيحجز لها في أحد الفنادق هناك وبعدما وصلت اعتذروا عن عدم توفير فندق متحججين بالإغلاق وعرضوا عليها أن تقيم في شالية فوافقت.

اضطرت الفتاة للمكوث معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها.

ووفقا للتحقيقات بعدما استيقظت المجنى عليها وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

أحد المتهمين عرض عليها وثيقة زواج عرفي و5 ملايين جنيه إذا سكتت ولم تبلغ عن الواقعة.

وأثبتت التحقيقات صحة الواقعة وقيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرها.

وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، تحديد جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة القاضي وصديقيه.

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