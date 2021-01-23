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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة البيئة: توزيع 24 مركبًا سياحيًا على السكان المحليين بالمحميات

السبت 23/يناير/2021 - 03:32 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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شددت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية دمج السكان المحليين كأحد أهم محاور تطوير المحميات الطبيعية والعمل على تنميتهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير حرفهم مع الحفاظ على تراثهم الثقافي والبيئي، وهو ما أدى إلى ارتفاع دخل السكان المحليين بنسبة تتجاوز 400% خلال العامين الماضيين.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم التسليم النهائي لـ24 مركبًا سياحيًا ببحيرة وادي الريان للسكان المحليين، بالإضافة إلى الاعتماد عليهم ضمن فرق العمل الأساسية بالمحمية، حيث يشكل السكان المحليين نسبة 70% من طاقة العمل بمحمية وادي الجمال.

وأشارت "فؤاد"، إلى أنه تم طرح الاستثمار بالمحميات الطبيعية للقطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكل أشكالها، في إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوي السياحة البيئية الذي بدأ بالإعلان عن طرح أول استثمار بالمحميات المركزية بالقاهرة والفيوم لتنفيذ أنشطة بيئية متكاملة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها وبما يوفر تجربة سياحية بيئية مميزة وممتعة داخل المحميات.

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