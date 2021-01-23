«المصري» يهني رجال الشرطة بعيدهم الـ 69: شرفاء يقدمون تضحيات عظيمة

حرص النائب أبراهيم المصري، وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، على تقديم التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وأفراد الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ 69.وثمن "المصري"، خلال البيان الصادر له، دور الشرطة المصرية في الحفاظ على الوطن وتطهيرها من أعمال الخسه للعناصر الأرهابية، مؤكدا أن رجال الشرطة المصرية الشرفاء، يقدمون تضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في كافة أنحاء الجمهورية، وأن الـ25 من يناير هو عيدا شعبيا بأبطالنا البواسل حماة الوطن الذين يضحون بدمائهم وأرواحهم للسهر على حمايتنا.وطالب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، المواطنين بعدم الإلتفات حول أقاويل أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يسعون لتشويه صورة الأمن المصري، وإظهار بعض التجاوزات الفردية على أنها قاعدة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تسقط على أطلاق ويرجع ذلك إلى تكاتف الشعب المصري مع القيادة السياسية.