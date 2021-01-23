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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«التعمير هو التمصير».. ملخص عرض مدبولى خطط الحكومة المستقبلية؟

السبت 23/يناير/2021 - 01:38 م
مدبولي
مدبولي
سمر عبدالله
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي، في محافظة بورسعيد، بحضور رئيس الوزراء الذي شارك في عرض إنجازات الحكومة وخططها في تطوير محافظات مصر.

"تحسين جودة الحياة في الريف"
وقال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة، ولتحقيق ذلك كان علينا تنفيذ 31 ألف مشروع جديد يتم الانتهاء منها والباقى سوف يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وتكلفتها الاستثمارية الإجمالية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 3 تريليونات جنيه حتى هذه اللحظة، ولدينا التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق رؤية وهدف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق مقولته "مش عاوز حاجة غير أن تكون بلدى حلوة".

- التساؤلات عن المشروعات الجديدة
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك تساؤلات عن المشروعات الجديدة، ولماذا نتجه إليه بدلًا من إصلاح القائم، لافتًا إلى أن مصر مرت بتجربة قاسية على مدار الأربعين دون رؤية لاستيعاب زيادة سكانية لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة.

- مدن الجيل الرابع
وتابع المهندس مصطفى مدبولي: "لمواجهة النمو العشوائى، كان لابد من تحرك الحكومة لوضع رؤية مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية والنمو العشوائي"، مستعينًا بكلمة الدكتور جمال حمدان "التعمير هو التمصير"، حيث إن التعمير يسهم في بناء الدول والبلاد، ومن خلال أطراف الدولة وحدودها، خاصة في سيناء، مشددًا على أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة على رأسها مدن الجيل الرابع، ومصر كانت من الدول القليلة في تجربة إنشاء مدن جديدة ولكن من السبعينيات من عام 77 لعام 2014 توقفت عن البناء.

- تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع القومى لتطور القرى المصرية يتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن المشروعات لا تأتي من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائى، ولكن من خلال فكر ممنهج علمى اتبعته العديد من الدول النامية التى كانت ظروفها مشابهة لمصر مثل دول شرق آسيا، التى وضعت رؤية شاملة للتنمية، وطبقتها من خلال مخطط استراتيجي ينفذ عبر مجموعة من المشروعات القومية العملاقة.

- تنفيذ 30 مدينة جديدة على الأرض
قال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تنفذ 30 مدينة جديدة على الأرض ومخطط الانتهاء منها خلال 4 سنوات مقبلة، بتكلفة استثمارية تصل إلى ما يقرب من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستوعب 30 مليون نسمة.

- رفع كفاءة الموانئ
وأوضح أن مصر بها عدد كبير من الموانئ الجافة، ويتم رفع كفاءة كل المراكز الحدودية حتى تصبح بوابات مصر لحركة التجارة الدولية، متابعًا: "50 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الموانئ".

- تكلفة مشروعات الإسكان تريليون جنيه
قال مدبولى، إن الحكومة تعمل علي تحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة سواء تم تنفيذها أو جار تنفيذها، لافتًا إلى أنه في مجال الإسكان وصلت تكلفة المشروعات إلى تريليون جنيه وتم إنشاء مليون وحدة سكنية على 5 سنوات مع نهاية العام الحالي في الإسكان الاجتماعي أو البديل للمناطق غير الآمنة وهو مشروع شديد التميز.

- الاستثمارات في مجال الكهرباء
قال رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء، تخطى 500 مليار جنيه، وأصبح هناك فائض فى إنتاج الكهرباء بالدولة المصرية، وتربط مصر حاليًا مع كل الدول المجاورة لتصدير الكهرباء، لتصبح مصر مركزًا لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المحيطة.


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