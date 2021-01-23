تعيين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1020 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1085 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.