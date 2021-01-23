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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال مواطن تركي بسبب تعليق على تويتر

السبت 23/يناير/2021 - 11:51 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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اعتقلت قوات الأمن التركية مواطنا لتهمة الإساءة للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، في تعليقاته على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع «تي آر تي خبر» التركي، أن قوات الأمن ألقت القبض على مواطن تركى بتهمة كتابة تعليقات على أحد منشورات حساب «تويتر» الخاص بوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، واحتوت التعليقات على إهانات للرئيس أردوغان.

يذكر أن التحقيقات استمرت مع المتهم الذي أفرج عنه القاضي في البداية بموجب إجراء رقابة قضائية بتهمة إهانة موظف عمومي، لكن نتيجة للتحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في باكيركوي، تقرر أن المشتبه به أهان أردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم نقل المتهم، الذي تم احتجازه مرة أخرى، إلى قاضي المناوبة بعد أن أخذ مكتب المدعي العام أقواله، وهناك صدر قرار باعتقاله من قبل مكتب قاضي باكيركوي بتهمة إهانة الرئيس.

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