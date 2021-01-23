حظك اليوم.. برج العقرب السبت 23 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: لاتضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهود كبير في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشئ جديد.عاطفيا: شريكك يتفهم طبعك القاسي معه، ويعرف أنك رد فعل لتصرفاته ولكن لاتفرط في قسوتك حتى لاتخسره.صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.