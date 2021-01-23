حظك اليوم.. برج السرطان السبت 23 يناير 2021
السبت 23/يناير/2021 - 08:49 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيا: فترة زمنية صعبة لا تجعل شعور الخوف والقلق يسيطر عليك، أنت قادر على تخطي هذه الفترة وتعويض خسارتك وتطوير عملك.
عاطفيا: استمع لشريكك جيدا وحاول ان تتفاهم معه في المشكلات التي توجهونها ولا تجعل توترك يؤثر على علاقتكما.
صحيا: تغيرات إيجابية في صحتك، استعمل الوصفات الطبيعية للحفاظ على جسدك، تستعيد ثقتك في نفسك وتشعر بالتجديد.
مهنيا: فترة زمنية صعبة لا تجعل شعور الخوف والقلق يسيطر عليك، أنت قادر على تخطي هذه الفترة وتعويض خسارتك وتطوير عملك.
عاطفيا: استمع لشريكك جيدا وحاول ان تتفاهم معه في المشكلات التي توجهونها ولا تجعل توترك يؤثر على علاقتكما.
صحيا: تغيرات إيجابية في صحتك، استعمل الوصفات الطبيعية للحفاظ على جسدك، تستعيد ثقتك في نفسك وتشعر بالتجديد.