حظك اليوم.. برج الحمل السبت 23 يناير 2021
السبت 23/يناير/2021 - 08:47 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: خلافات في العمل تسبب لك التوتر، حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تجد الحلول بشكل سريع، سوف تتطور الامور للافضل.
عاطفيا: علاقتك تتحسن مع الشريك بعد انعدام التواصل الفترة الماضية، فشريكك متمسك بك لكنه مشغول دائما.
صحيا: حافظ على هدوئك وصحتك النفسية هذه الفترة، ولا تجعل أتفه الأسباب تشعرك بالغضب والعصبية، أنت بحاجة إلى الراحة.
مهنيا: خلافات في العمل تسبب لك التوتر، حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تجد الحلول بشكل سريع، سوف تتطور الامور للافضل.
عاطفيا: علاقتك تتحسن مع الشريك بعد انعدام التواصل الفترة الماضية، فشريكك متمسك بك لكنه مشغول دائما.
صحيا: حافظ على هدوئك وصحتك النفسية هذه الفترة، ولا تجعل أتفه الأسباب تشعرك بالغضب والعصبية، أنت بحاجة إلى الراحة.