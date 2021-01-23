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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخابرات أمريكا: بيونج يانج تعتبر المحادثات وسيلة لتعزيز برنامجها النووي

السبت 23/يناير/2021 - 08:42 ص
النووي
النووي
وكالات
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حذر أكبر ضابط مسؤول عن ملف كوريا الشمالية في المخابرات الأمريكية اليوم السبت، من أن بيونج يانج لا ترى الدبلوماسية سوى وسيلة لتعزيز تطوير أسلحتها النووية حتى على الرغم من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة أنها ستبحث عن طرق لإعادة كوريا الشمالية للمحادثات.

وقال أنتوني بلينكن مرشح بايدن لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء إن الإدارة الجديدة تعتزم القيام بمراجعة كاملة لنهج الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية للنظر في سبل زيادة الضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ذلك السبت قائلة إن أسلحة كوريا الشمالية النووية تمثل تهديدا خطيرا للسلام وأن لواشنطن مصلحة حيوية في ردع بيونجيانج.

وقال سيدني سيلر ضابط المخابرات الأمريكية المسؤول عن ملف كوريا الشمالية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في وقت سابق إن تطوير بيونجيانج للأسلحة سياسة مستمرة منذ 30 عاما.

وأضاف "كل مشاركة في الجهود الدبلوماسية استهدفت تعزيز البرنامج النووي، وليس لإيجاد مخرج أنا فقط أحث الناس على عدم ترك الغموض التكتيكي يعرقل الوضوح الاستراتيجي الموجود لدينا بشأن ل كوريا الشمالية الذي لدينا، "لذلك يجب ألا نشعر بتفاؤل مفرط إذا اقترح فجأة (زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون) إجراء حوار غدا، ويجب ألا نتفاجأ أو نشعر بإحباط بشكل مفرط إذا أُطلق صاروخ باليستي عابر للقارات بحلول يوم الأحد".

وقال سيلر أيضا إن المساعدات الإنسانية - التي قال بلينكن إنه يجب على الولايات المتحدة أن تنظر في تقديمها إلى كوريا الشمالية إذا لزم الأمر - ليست شيئا يهم بيونج يانج.

وأضاف أن القوة التي تسعى كوريا الشمالية إلى امتلاكها أكبر بكثير من تلك التي تحتاجها دولة تريد ببساطة أن تكون بعيدة عن الآخرين، وقال "هذا هو مكمن الخطر الحقيقي للتقاعس عن القيام بعمل ".

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