يقتل شقيقه بسبب الميراث فى قنا

تخلص مزارع من شقيقه رميا بالرصاص، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على الميراث في فرشوط بمحافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة عقب إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بمقتل محمد عبدالشافي 50 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري بقرية الدهسة بفرشوط.وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، أن شقيق المجني عليه، أطلق النيران صوب القتيل بسبب خلافات على الميراث.جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.