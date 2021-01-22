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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: وصول مليوني جرعة من لقاح كورونا البريطاني

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:59 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قالت وسائل إعلام مغربية إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الخاصة بالمملكة حطت بمطار محمد الخامس الدولي، على متنها شحنة أولى من اللقاح البريطاني المضاد لفيروس كورونا (أسترازينيكا) قادمة من الهند.
وأضافت وسائل الإعلام أن هذه أول شحنة من اللقاح المضاد لكورونا تصل إلى المملكة المغربية، وتتكون من حوالي مليوني جرعة من اللقاح البريطاني المصنع في الهند.
وأشارت إلى أن المغرب تعد ثاني دولة إفريقية تحصل على اللقاح بعد سيشل، التي بدأت حملة التلقيح رسميا في 10 يناير الجاري، كما يرتقب أن تبدأ المغرب نهاية الأسبوع الجاري في حملة التلقيح ضمن استراتيجيتها التى سبق إعلانها.
وقال هارش فاردان شرينجلا وزير الخارجية الهندي، في تصريح سابق، إن الحكومة الهندية أجازت الصادرات التجارية للقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ إذ سيتم تصدير الشحنات الأولى إلى المغرب والبرازيل، اليوم الجمعة، وأن العملية التجارية للقاح "ستبدأ اعتبارا من اليوم طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتسخير القدرات الإنتاجية الهندية لخدمة البشرية جمعاء ومكافحة الوباء".

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