حملات مستمرة لملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية؛ لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أي تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط 42 مخالفة متنوعة، منها 38 محضر مخالف بنطاق حي جنوب المدينة، و4 محاضر أخرى لعدد من المطاعم لمخالفتها الاجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.