طوكيو تسجل 1175 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو عن تسجيل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 91 ألفا و834 مصابا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو تجاوزت حاجز الألف إصابة لليوم العاشر على التوالي.