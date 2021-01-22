حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:22 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:
مهنيا: عقلك مستعد لاستيعاب وتعلم أمور جديدة، وهذا شيء سوف يجعلك شخص يعتمد عليه من جانب الأشخاص من حولك.
عاطفيا: أعطي فرصة أكبر لشريكك للتعبير عن نفسه، انتهاء لفترة خصام ومشاكل، لحظات جميله بينكم وترسيم للعلاقة.
صحيا: مشاكل صحية تحتاج لاستشاره الطبيب لا تهملها لكي لا تتفاقم وتصبح أكثر صعوبة في علاجها.
مهنيا: عقلك مستعد لاستيعاب وتعلم أمور جديدة، وهذا شيء سوف يجعلك شخص يعتمد عليه من جانب الأشخاص من حولك.
عاطفيا: أعطي فرصة أكبر لشريكك للتعبير عن نفسه، انتهاء لفترة خصام ومشاكل، لحظات جميله بينكم وترسيم للعلاقة.
صحيا: مشاكل صحية تحتاج لاستشاره الطبيب لا تهملها لكي لا تتفاقم وتصبح أكثر صعوبة في علاجها.