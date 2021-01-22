حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:21 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:
مهنيا: مصدر دخل إضافي يفتح لك، استعد للكثير من التغيرات المثيرة في مجال عملك.
عاطفيا: شكوك كثيره بداخلك، تعبت من تعلقك بشخص علاقتك معه مستنزفه لطاقتك وتشعر بالخذلان منه.
صحيا: عزلة نفسية قوية تؤثر علي صحتك، وتجعلك تمر بحالة من الاكتئاب، تخلص من هذه الطاقة السلبية سريعا.
مهنيا: مصدر دخل إضافي يفتح لك، استعد للكثير من التغيرات المثيرة في مجال عملك.
عاطفيا: شكوك كثيره بداخلك، تعبت من تعلقك بشخص علاقتك معه مستنزفه لطاقتك وتشعر بالخذلان منه.
صحيا: عزلة نفسية قوية تؤثر علي صحتك، وتجعلك تمر بحالة من الاكتئاب، تخلص من هذه الطاقة السلبية سريعا.