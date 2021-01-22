حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:19 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:
مهنيا: هناك مكافأة في طريقها إليك، وان كنت تخطط لسفر أو لرحله توقع سيرها بشكل ممتاز.
عاطفيا: حرر نفسك من الأفكار السلبية الشريك يفكر باعتذار، ويحاول التعبير عن مشاعره رغم مشاكله وانشغاله.
صحيا: تحاول السيطرة على وضعك الصحي، ولكنك لست في أفضل حالاتك، ابتعد عن كل ما يسبب الضرر لجسدك.
مهنيا: هناك مكافأة في طريقها إليك، وان كنت تخطط لسفر أو لرحله توقع سيرها بشكل ممتاز.
عاطفيا: حرر نفسك من الأفكار السلبية الشريك يفكر باعتذار، ويحاول التعبير عن مشاعره رغم مشاكله وانشغاله.
صحيا: تحاول السيطرة على وضعك الصحي، ولكنك لست في أفضل حالاتك، ابتعد عن كل ما يسبب الضرر لجسدك.