حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:19 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيا: أصدقائك هم سر الإيجابية ف حياتك، هم الإجابة التي كنت تحاول تبحث عنها، فكره ممتازة لدى أحدهم تساعدك في عمل أو مشروع جديد
عاطفيا: انتبه للعلامات والإشارات، أمورك محتاجة للصبر، أنت تستحق الحب والأفضل ف كل شيء.
صحيا: تعافي من مرض مفاجئ، ولكن اهتم بصحتك جيدا في فتره النقاهة لان مناعتك ليست في أفضل حال.
مهنيا: أصدقائك هم سر الإيجابية ف حياتك، هم الإجابة التي كنت تحاول تبحث عنها، فكره ممتازة لدى أحدهم تساعدك في عمل أو مشروع جديد
عاطفيا: انتبه للعلامات والإشارات، أمورك محتاجة للصبر، أنت تستحق الحب والأفضل ف كل شيء.
صحيا: تعافي من مرض مفاجئ، ولكن اهتم بصحتك جيدا في فتره النقاهة لان مناعتك ليست في أفضل حال.