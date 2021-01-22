حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 22 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: تعارض مع أحد أصدقائك بالعمل هو يشعر بالقلق وأنك سوف تأخذ منصب أو مكانه منه، لأنك مجتهد ولديك سمعه طيبه في عملك.عاطفيا: كن حذر أكثر في علاقاتك، وأعطي الحب لمن يستحق ولا تخدعك المظاهر.صحيا: وجع في قدمك بسبب كثرة الحركة والمجهود البدني، الذي تقوم به سواء في العمل أو في المنزل.