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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 22 يناير 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:18 ص
برج السرطان
برج السرطان
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:

مهنيا: تعارض مع أحد أصدقائك بالعمل هو يشعر بالقلق وأنك سوف تأخذ منصب أو مكانه منه، لأنك مجتهد ولديك سمعه طيبه في عملك.
عاطفيا: كن حذر أكثر في علاقاتك، وأعطي الحب لمن يستحق ولا تخدعك المظاهر.
صحيا: وجع في قدمك بسبب كثرة الحركة والمجهود البدني، الذي تقوم به سواء في العمل أو في المنزل.

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