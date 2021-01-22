حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:17 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيا: أنت في حاجة لأن تحيط نفسك بأشخاص يفكرون بطريقة مختلفة عنك، ولنقاش يجعلك تحفز عقلك وتطلق العنان لإبداعك.
عاطفيا: سوف يبذل الشريك مجهودا أكثر بالعلاقة ويحاول أن يجدد بينكم الحب، لكنه يعاني من مشاكل عائلية، حرر نفسك من الشكوك والمخاوف اتجاهه.
صحيا: الصداع والألم بالرأس يزعجك ويفقدك السيطرة على نفسك ويجعلك أكثر عصبية تحتاج للراحة.
مهنيا: أنت في حاجة لأن تحيط نفسك بأشخاص يفكرون بطريقة مختلفة عنك، ولنقاش يجعلك تحفز عقلك وتطلق العنان لإبداعك.
عاطفيا: سوف يبذل الشريك مجهودا أكثر بالعلاقة ويحاول أن يجدد بينكم الحب، لكنه يعاني من مشاكل عائلية، حرر نفسك من الشكوك والمخاوف اتجاهه.
صحيا: الصداع والألم بالرأس يزعجك ويفقدك السيطرة على نفسك ويجعلك أكثر عصبية تحتاج للراحة.