حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:17 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:
مهنيا: إن لم يكن هناك من يشجعك ويثني عل عملك، لا تيأس وشجع نفسك وكن فخورا بإنجازاتك.
عاطفيا: حب ولحظات جميلة وتطور سريع بالعلاقة مع شريكك، هو مختلف عنك بالأفكار أو الشخصية لكن يحبك كثيرا.
صحيا: صحتك جيده ومستقرة هذه الفترة، حافظ على وزنك واحرص على أخذ قسط من الراحة.
مهنيا: إن لم يكن هناك من يشجعك ويثني عل عملك، لا تيأس وشجع نفسك وكن فخورا بإنجازاتك.
عاطفيا: حب ولحظات جميلة وتطور سريع بالعلاقة مع شريكك، هو مختلف عنك بالأفكار أو الشخصية لكن يحبك كثيرا.
صحيا: صحتك جيده ومستقرة هذه الفترة، حافظ على وزنك واحرص على أخذ قسط من الراحة.