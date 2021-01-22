حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:16 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: اختياراتك المهنية محتاجة للتفكير ولأسلوب جديد مختلف، خد وقتك ولا تتسرع بقدر الإمكان في أي قرار هذه الفترة في عملك.
عاطفيا: احذر من الخداع ولا تندفع احرص أن يكون الحب متكافئ، توازن ف مشاعرك مع الشريك.
صحيا: انتهاء فترة متعبة وعودتك إلي حياتك، استمر على تعليمات طبيبك حتى تتعافي تماما.
مهنيا: اختياراتك المهنية محتاجة للتفكير ولأسلوب جديد مختلف، خد وقتك ولا تتسرع بقدر الإمكان في أي قرار هذه الفترة في عملك.
عاطفيا: احذر من الخداع ولا تندفع احرص أن يكون الحب متكافئ، توازن ف مشاعرك مع الشريك.
صحيا: انتهاء فترة متعبة وعودتك إلي حياتك، استمر على تعليمات طبيبك حتى تتعافي تماما.