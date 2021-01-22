برلمانى تركى يتهم أردوغان بإفساد القضاء التركى

انتقد أنجين ألتاي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي عن الكتلة الحزبية، إصدار المحكمة الدستورية العليا، قرار بإعادة محاكمة نائب حزب الشعب أنيس بربرلي أوغلو.كانت المحكمة الدستورية العليا التركية، أصدرت أمس الخميس، قرارًا رسميًا بإعادة محاكمة نائب حزب الشعب الجمهوري، الذي تم رفع الحصانة عنه، أنيس بربرلي أوغلو، للمرة الثانية.وفي ضوء ذلك، علق أنجين ألتاي، على هذه الواقعة في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي وقال، «أدعو المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض، من الآن فصاعدًا ألا يفسدوا القضاء أكثر من ذلك». متابعًا، «فلتزيلوا ظل الوصاية من فوق القضاء التركي».يُذكر أن بربرلي أوغلو، قد تقدم للمرة الثانية للمحكمة الدستورية، بدعوى انتهاك حريته الشخصية وحقه في الترشح ومشاركة الأنشطة السياسية، وفقًا لموقع «صامان يولو».وسبق أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن بربرلي أوغلو له الحق في ممارسة الأنشطة السياسية، الأمر الذي يستوجب إعادة محاكمته مرة أخرى فيما يتعلق بقضية التخابر، لكن المحكمة الابتدائية لم تمتثل لهذا القرار.وعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية العليا، لم يصدر البرلمان التركي حتى الآن قرارًا رسميًا بإعادة اسم بربرلي أوغلو إلى لائحة البرلمانيين الأتراك.